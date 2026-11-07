हिमाचल में चलती ट्रेन पर चढ़ते यात्री के साथ हादसा, दीवाली पर घर जा रहा था व्यक्ति; जल्दबाजी में कट गई टांग

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। चलती गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा एक प्रवासी श्रमिक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी एक टांग कटकर शरीर से अलग हो गई।



घायल की पहचान मुख्त्यार महतो (45) पुत्र दरोगा महतो, निवासी पूर्वी चंपारण (बिहार) के रूप में हुई है। वह दीवाली और छठ पूजा पर घर जा रहा था। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।

दीवाली औ छठ पूजा पर घर जा रहा था व्यक्ति रेलवे पुलिस चौकी ऊना के प्रभारी एसआई सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि घायल नंगल में दिहाड़ी मजदूरी करता है। छठ पूजा के अवसर पर घर जाने के लिए वह ट्रेन में सवार होने के उद्देश्य से अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन पहुंचा था।