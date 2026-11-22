संवाद सहयोगी, दाड़लाघाट (सोलन)। हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के अर्की क्षेत्र की दूरदराज पंचायत बेरल के बोही गांव में गत दिवस एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीच सतलुज नदी के मोटर बोट बंद होने से यात्रियों की सांसें अटक गई। यात्रियों ने बिना समय गंवाए दूसरी बोट भेजने के लिए फोन किया। दूसरी बोट में शिफ्ट होने के बाद यात्रियों की जान में जान आई।

250 मीटर दूर था किनारा बोही गांव के लोग राशन डिपो से सामान लेकर बोट के माध्यम से घर लौट रहे थे। 400 मीटर के दायरे में फैली सतलुज के दूसरे छोर तक पहुंचने से 250 मीटर पहले बोट तकनीकी खराबी आने के कारण बंद हो गई।

बोट में भरने लगा पानी बोट के बंद होते ही इसमें सवार 30 यात्रियों की सांसें अटक गई। बोट की शाफ्ट में खराबी आने के कारण उसमें धीरे-धीरे पानी भरने लगा। बोट में सवार लोग जितना पानी निकालते उतना और भर जाता। पानी अधिक भरने से खतरा बढ़ने लगा।

स्थिति को भांपते हुए बोट में सवार लोगों ने तुरंत दूसरी बोट मंगवाई गई। दूसरी बोट के पहुंचने पर सभी यात्रियों को सुरक्षित इसमें शिफ्ट किया गया। भावुक हो गए थे परिवार के सदस्य हादसे की आशंका के बीच जब सभी यात्री दूसरी बोट से सुरक्षित सड़क किनारे पहुंचे तो वहां इंतजार कर रहे स्वजन की जान में जान आई। काफी देर से अपनों की सलामती को लेकर चिंतित परिवार के सदस्य उन्हें सुरक्षित देखकर भावुक हो गए। इस दौरान परिजन एक-दूसरे के गले मिले और अपनों को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। यात्रियों का कहना था कि यदि दूसरी बोट पहुंचने में देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।