राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज राय ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत उन्हें इसी दिन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी है। उन्हें तीन महीने का पूर्व नोटिस देने की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है।



कुल्लू के रहने वाले पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेश से जारी हुई है। पंकज राय इससे पहले चंडीगढ़ स्थित पीजीआइ में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर सेवाएं दे रहे थे।