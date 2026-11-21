जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति लटकते केबल नेटवर्क, दूरसंचार और उपग्रह तारों पर अब कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में बदलाव किया है। नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया है।

जुर्माने सहित सजा का प्रविधान नियमों के उल्लंघन पर 5000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना या तीन माह तक कारावास का प्रविधान है। तारें हटा सकेगी नगरपालिका अब नगरपालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर लटकते, खिंचे या बिछाए गए केबल, तार और नेटवर्क हटाए या विनियमित किए जा सकेंगे। इनमें स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थान, खेल मैदान, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, विरासत भवन, पैदल पथ, सड़कें, पार्क, बाजार, आवासीय व वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक प्रतिष्ठान और हरित क्षेत्र शामिल हैं।