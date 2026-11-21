जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर आवाजाही करने वाले वास्तविक स्थानीय निवासियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अपने वाहनों के मार्ग पास बनवाने या नवीनीकरण करवाने के लिए हर छह महीने या एक साल में सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस पास की वैधता अवधि को बढ़ाकर अधिकतम तीन वर्ष करने का निर्णय लिया है।

लोक सुरक्षा और सुविधा विधेयक पारित इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शनिवार को शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।