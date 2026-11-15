चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर पंचकूला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त, 51 छात्रों समेत स्टाफ भी चोटिल

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में शैक्षणिक भ्रमण पर आए पंचकूला के लीटरा हैरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों की बस शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रात करीब सवा 11 बजे चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर यह हादसा हुआ। चक्कीमोड़ से आगे तम्बू मोड़ के पास बस सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई।



हादसे के समय बस में 51 बच्चे सवार थे। दुर्घटना में स्कूल की प्रिंसिपल अमिता, चेयरमैन नरेंद्र सिंगला और कोऑर्डिनेटर मीनू घायल हो गए। वहीं, बस में मौजूद कई बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं।

शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई पुलिस को दी शिकायत में स्कूल की अध्यापिका शिल्पा चौहान निवासी रामगढ़, पंचकूला ने बताया कि वह पिछले चार वर्ष से स्कूल में पीआरटी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। 14 नवंबर को स्कूल के बच्चे दो बसों में राजगढ़ घूमने के लिए आए थे। इनमें से एक बस में वह स्वयं, प्रिंसिपल, चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर और 51 विद्यार्थी सवार थे।