चंडीगढ़-शिमला हाईवे पर पंचकूला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त, 51 छात्रों समेत स्टाफ भी चोटिल
सोलन जिले में चंडीगढ़-शिमला NH-5 पर पंचकूला के लीटरा हैरिटेज स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 51 छात्रों सहित प्रिंसिपल, चेयरमैन और कोऑर्डिनेटर घायल हो गए।
HighLights
सोलन में पंचकूला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई।
हादसे में 51 छात्र और स्कूल स्टाफ के सदस्य घायल।
ड्राइवर की लापरवाही से बस डिवाइडर से टकराई, जांच जारी।
संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में शैक्षणिक भ्रमण पर आए पंचकूला के लीटरा हैरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों की बस शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रात करीब सवा 11 बजे चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर यह हादसा हुआ। चक्कीमोड़ से आगे तम्बू मोड़ के पास बस सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई।
हादसे के समय बस में 51 बच्चे सवार थे। दुर्घटना में स्कूल की प्रिंसिपल अमिता, चेयरमैन नरेंद्र सिंगला और कोऑर्डिनेटर मीनू घायल हो गए। वहीं, बस में मौजूद कई बच्चों को भी हल्की चोटें आई हैं।
शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई
पुलिस को दी शिकायत में स्कूल की अध्यापिका शिल्पा चौहान निवासी रामगढ़, पंचकूला ने बताया कि वह पिछले चार वर्ष से स्कूल में पीआरटी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। 14 नवंबर को स्कूल के बच्चे दो बसों में राजगढ़ घूमने के लिए आए थे। इनमें से एक बस में वह स्वयं, प्रिंसिपल, चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर और 51 विद्यार्थी सवार थे।
ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप
बस नंबर सीएच 02 एए 2295 को चालक साहिल चला रहा था। रात करीब 11:10 बजे जब बस तम्बू मोड़ के पास पहुंची तो चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क के बीच बने डिवाइडर में टक्कर मार दी। टक्कर बस की चालक वाली तरफ लगी। इससे बस के दाहिनी ओर के शीशे टूट गए। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।