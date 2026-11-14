शिमला-मटौर फोरलेन: घट्टा टोल प्लाजा की दरों में फिर भारी बढ़ोतरी, एक तरफ यात्रा के चुकाने होंगे 95 रुपये

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। शिमला-मटौर फोरलेन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कांगड़ा के रानीताल स्थित घट्टा टोल प्लाजा की दरों में फिर भारी बढ़ोतरी कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह निर्णय बिना सूचना लागू किया गया। रियुंद पुल और टि्वन टनल शुरू होने से पहले 1 सितंबर को कार और जीप का एक तरफ का टोल 25 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये और दोनों तरफ का शुल्क 100 रुपये किया गया था। बड़े वाहनों की दरें भी बढ़ाई गई थीं।

ट्विन टनल शुरू होने के 13 दिन बाद दरें बढ़ाई अब टि्वन टनल और रियुंद पुल शुरू होने के महज 13 दिन बाद दरों में फिर इजाफा किया गया है। नई दरों के तहत कार और जीप से एक तरफ के 95 रुपये और दोनों तरफ के 145 रुपये वसूले जा रहे हैं। अन्य वाहनों के टोल में भी बढ़ोतरी की गई है।

लोगों ने जताया विरोध नई दरों से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। इसके विरोध में स्थानीय नागरिकों, पंचायत प्रतिनिधियों और टैक्सी आपरेटर्स ने रोष जताया है। बता दें कि चंगर क्षेत्र और आसपास की 10 से अधिक पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों तथा पंचायत समिति सदस्यों ने पहले टोल प्लाजा पर महाआंदोलन और चक्काजाम किया था।