नालागढ़ में जमीन विवाद में फायरिंग, पड़ोसी ने दिनदहाड़े व्यक्ति पर चलाई 3 गोलियां; गंभीर हालत में PGI रेफर

जागरण संवाददाता, नालागढ़ (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक बार फिर गोलीकांड हुआ है। मंगलवार सुबह जमीनी विवाद के कारण 58 वर्षीय मोहम्मद असलम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शहर के वार्ड नंबर सात निवासी असलम को हमलावर ने तीन गोलियां मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, इनमें दो गोलियां पेट और एक टांग में लगी है।



आरोपित वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। लहूलुहान हालत में असलम को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।

निशाना बनाकर की फायरिंग फायरिंग करने वाला व्यक्ति घायल का पड़ोसी बताया जा रहा है। वारदात के पीछे जमीनी विवाद की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह मोहम्मद असलम को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।