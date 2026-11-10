मंडी में बिजली की हाईटेंशन तारों में फंसा पैराग्लाइडर पायलट, 150 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू बना चुनौती

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक पैराग्लाइडर पायलट बिजली हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गया। पठानकोट-मंडी हाईवे पर मंडी शहर से पांच किलोमीटर दूर मेहड़ गांव में बिजली की हाई टेंशन तारों में पैराग्लाइडर पायलट उलझा है। पैराग्लाइडर तारों में उलझने से पायलट बुरी तरह से फंस गया है। सड़क से इसकी ऊंचाई करीब 150 फीट है। प्रशासन रेस्क्यू की तैयारी में जुट गया है।