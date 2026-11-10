चक्कर आने से बेहोश हुई मां, ढाई साल के मासूम की बाल्टी में डूबकर मौत; मंडी में पेश आई दर्दनाक घटना

सहयोगी, नेरचौक (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। नगर परिषद नेरचौक के वार्ड नौ डडौर में एक परिवार की दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। अढ़ाई वर्षीय मासूम की बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। मृत बच्चे की पहचान अनिरुद्ध अबरोल पुत्र रोहित अबरोल के रूप में हुई है।



मासूम की मां चक्कर आने के कारण बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने बेटे को बाल्टी में पड़ा देखा। उसे तुरंत नेरचौक मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

कपड़े धोते आ गया चक्कर अनिरुद्ध के पिता रोहित की कपड़े की दुकान है। सोमवार को मासूम की मां कपड़े धोकर बाहर सूखा रही थी और उसी समय चक्कर आने से वह बेहोश हो गई। इसी बीच अनिरुद्ध बाथरूम में चला गया और बाल्टी में गिर गया।