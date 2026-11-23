जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में नकली दवाओं के निर्माण और सप्लाई से जुड़े मामले ने अब कुरियर कंपनियों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपी एफएसडीए) और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय हिमाचल के साथ नालागढ़ में नकली दवाएं बनाने और पैक करने का मामला पकड़ा था।

कुरियर व पार्सल के माध्यम से सप्लाई यहां नामी दवा कंपनियों के ब्रांड के नाम पर एंटीबायोटिक, न्यूरो और एसिडिटी की दवाएं तैयार की जा रही थीं। इस मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ऐसी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली नकली दवाएं देश के विभिन्न राज्यों तक कुरियर और पार्सल सेवाओं से पहुंचाई जाती हैं, तो उनकी निगरानी कौन करता है।

उठ रहे सवाल क्या कुरियर कंपनियों के पास पार्सल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले की पहचान सत्यापित करने की पर्याप्त व्यवस्था है। क्या संदिग्ध पार्सलों की जांच और उनकी आवाजाही का कोई प्रभावी रिकार्ड रखा जाता है। अब इस तरह के सवाल सामने आने लगे हैं।



औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में दवा निर्माता कंपनियां, गोदाम, ट्रांसपोर्ट और कुरियर सेवाएं संचालित हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि संबंधित विभाग कूरियर नेटवर्क के माध्यम से होने वाली संदिग्ध सप्लाई पर विशेष निगरानी रखें।

कुरियर से ड्रग तस्करी का पहला मामला नहीं 20 मई 2026 को बद्दी में ही दवा नियंत्रक और पुलिस की टीम ने डीटीडीसी कुरियर कार्यालय से 3,290 प्रेग्राब्लिन 300 एमजी कैप्सूल जब्त किए थे। यह पार्सल कांगड़ा जिले में एक व्यक्ति तक पहुंचाए जाने थे। जुलाई 2023 में सोलन में एनसीबी ने ब्रिटेन से आए एक पार्सल से एमडीएमए और कोकीन बरामद की थी। इस पार्सल को लेने पहुंचे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 2026 में विशेष अदालत ने आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई।