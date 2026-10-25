'पाकिस्तान नहीं कश्मीरियों के साथ बातचीत की जरूरत', पूर्व रॉ प्रमुख दुलत ने धुरंधर फिल्म को बताया प्रोपेगेंडा

संवाद सहयोगी, कसौली (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के कसौली क्लब में खुशवंत सिंह लिटफेस्ट में ए जनरल एंड ए स्पाई: द कश्मीर फाइल्स सत्र में रा के पूर्व प्रमुख एएस दुलत व मेजर जनरल रंजन महाजन ने अहम बातें रखीं। पत्रकार सुनेत्रा चौधरी के साथ बातचीत में कश्मीर की राजनीतिक वास्तविकताओं और वहां शांति की संभावनाओं पर चर्चा की।



दुलत ने पाकिस्तान के बजाय कश्मीरियों के साथ बातचीत करने पर जोर दिया। उन्होंने धुरंधर फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से लेकर अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।

सुधार व भारत की विकास संभावनाओं पर चर्चा इंडिया अनप्लग्ड: गवर्नेंस फार ग्रोथ सत्र के दौरान राजीव बुद्धिराजा व लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) राज शुक्ला ने गवर्नेंस में सुधार व भारत की विकास संभावनाओं पर चर्चा की। द फाउंडर्स आफिस सत्र में सार्थक आहूजा ने सैम टली के साथ बातचीत की।