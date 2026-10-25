'CJP के संपर्क में सोनम वांगचुक', कसौली लिटफेस्ट में पत्नी गीतांजलि बोलीं- मंत्री के इस्तीफे से नहीं चलेगा काम

संवाद सहयोगी, कसौली (सोलन)। शिक्षाविद व सोनम वांगचुक की पत्नी डा. गीतांजलि जे आंग्मो ने कहा कि हर उठने वाली आवाज को अपना विरोध समझकर दबाना सही नहीं, बल्कि आंदोलनों व विरोधों के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सोलन के कसौली क्लब में आयोजित खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के दौरान द आर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट सत्र के दौरान सुनेत्रा चौधरी से बातचीत में डॉ. गीतांजलि ने कहा कि वह और सोनम वांगचुक सीजेपी के संपर्क में हैं।

लेकिन वास्तविक बदलाव के लिए केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि शैक्षिक व सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। लद्दाख को बचाना भारत को बचाने जैसा ऑनलाइन सत्र में शामिल हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख को बचाना भारत को बचाने जैसा है। पर्यावरणविद डा. रवि चोपड़ा व पूर्व आइएएस अधिकारी अवय शुक्ला ने हिमालय के बिगड़ते पारिस्थितिक संकट के प्रति आगाह किया। लिटफेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न विषयों पर 10 से अधिक सत्र हुए।