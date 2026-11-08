हिमाचल विजिलेंस की शराब ठेकों पर दबिश, बेची जा रही थी चंडीगढ़ और पंजाब की शराब; 611 बोतल बरामद

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ विजिलेंस ने कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सोलन जिले के मंधाला और कालूझिंडा स्थित शराब ठेकों पर दबिश दी। इस दौरान चंडीगढ़ और पंजाब में बिकने वाली शराब की 611 बोतलें और 41 बीयर कैन बरामद किए गए। दोनों मामलों में ठेका मालिक और सेल्समैन के खिलाफ दो अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई हैं।

मंधाला में पकड़ी खेप विजिलेंस टीम ने मंधाला स्थित शराब ठेके का निरीक्षण किया। यहां पर चंडीगढ़ में बिकने वाली शराब की 257 बोतलें, 173 अध्धे और 162 पव्वे बरामद किए। इसके अलावा पंजाब में बिक्री के लिए निर्धारित 107 बीयर की बोतलें और 41 बीयर कैन भी मिले।