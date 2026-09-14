हिमाचल में 22 हजार रिश्वत लेते पकड़ा वन विभाग का BO सस्पेंड, खैर कटान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए मांगी थी रकम

जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में खैर कटान की अनुमति से जुड़ी फाइल आगे बढ़ाने की एवज में 22 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए वन विभाग के पट्टा ब्लॉक ऑफिसर (बीओ) सतीश कुमार पर विभागीय गाज गिरी है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बद्दी टीम की ओर से रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के बाद वन विभाग ने सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया है।



सतीश कुमार को बीते शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने पट्टा स्थित वन विभाग के कार्यालय में कथित तौर पर 22 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

विजिलेंस ने दर्ज किया है मामला आरोप है कि उन्होंने खैर कटान से संबंधित अनुमति और फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में विजिलेंस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया है।

अरण्यपाल ने जारी किया निलंबन आदेश आरोपित बीओ की गिरफ्तारी के बाद डीएफओ कुनिहार राज कुमार शर्मा ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के लिए अरण्यपाल, वन वृत्त बिलासपुर को पत्र भेजा था। इसके बाद सोमवार को अरण्यपाल वन वृत्त बिलासपुर मृत्युंजय माधव ने सतीश कुमार को नियमानुसार निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।