हिमाचल के CBSE स्कूलों में स्टाफ ने 3 बार हाजिरी न लगाई तो कटेगा वेतन, विभाग ने अटेंडेंस टाइमिंग की तय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। इन स्कूलों में अब हाजिरी सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका सीधा असर वेतन पर पड़ेगा। शिक्षा विभाग स्विफ्टचैट अटेंडेंस पोर्टल को ई-सैलरी प्रणाली से जोड़ने जा रहा है।



इसके बाद वेतन बिल तैयार होने से पहले कर्मचारियों की हाजिरी का स्वचालित सत्यापन होगा। तय तरीके से उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर अगले महीने वेतन या मानदेय से नियमानुसार राशि काटी जा सकती है।



जरूरत पड़ने पर अन्य कार्रवाई का भी प्रविधान किया गया है। सीबीएसई संबंद्ध स्कूलों में शिक्षक व गैर शिक्षकों को वीएसके (स्विफ्टचैट) पोर्टल पर दिन में तीन बार हाजिरी दर्ज करनी होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाजरी लगाने की टाइमिंग तय कर दी है।

गर्मी वाले स्कूलों में तीन बार हाजिरी ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले वाले स्कूलों में कर्मचारियों को सुबह 9:00 से 9:15 बजे के बीच पहली हाजिरी लगानी होगी। दूसरी हाजिरी भोजनावकाश में 12:25 से 12:35 बजे और तीसरी हाजिरी स्कूल बंद होने के समय 3:00 से 3:10 बजे के बीच दर्ज करनी होगी। प्रधानाचार्य को इसके बाद निर्धारित समय में उपस्थिति रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

अधिक गर्मी वाले स्कूलों के लिए अलग समय अधिक गर्मी वाले स्कूलों में सुबह की हाजिरी 8:00 से 8:15 बजे, मिड-सेशन हाजिरी 11:25 से 11:35 बजे और छुट्टी के समय की हाजिरी 2:00 से 2:10 बजे के बीच दर्ज करनी होगी।