हिमाचल पुलिस का धर्मकोट में रेव पार्टी पर शिकंजा, चिट्टा-अफीम व नशे की अन्य खेप समेत 15 काबू

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जिला कांगड़ा में अपर धर्मकोट स्थित ईडीएम हॉस्टल में चल रही कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार तड़के छापामारी कर मौके से चिट्टा, अफीम, चरस और गांजा बरामद किया। मामले में 15 लोगों का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी करवाया है।



पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना मैक्लोडगंज की टीम ने अपर धर्मकोट स्थित ईडीएम हॉस्टल में दबिश दी। तलाशी के दौरान 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.7 ग्राम अफीम, 1.33 ग्राम चरस और 1.54 ग्राम गांजा/कैनाबिस के फूल बरामद किए गए।

दो के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें आमिर खान निवासी मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में अपर धर्मकोट में रह रहा था और राधेश रंजन पाजोरिया निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पाजोरिया ईडीएम हॉस्टल का लीजधारक/मालिक है।