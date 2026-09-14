'नशे में फंसे दोस्त का मजाक उड़ाने के बजाय मदद करें', DGP का NIT हमीरपुर के छात्रों से एंटी चिट्टा अभियान से जुड़ने का आह्वान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें डीजीपी अशोक तिवारी ने युवाओं से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रहे एंटी-चिट्टा जन आंदोलन से जुड़कर नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। एनआइटी के सभागार में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को संबोधित किया।



डीजीपी ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ अभियान केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसे सफल जन आंदोलन बनाने के लिए छात्र, अभिभावक, शिक्षक और समाज के हर वर्ग को भागीदार बनना होगा। उन्होंने छात्रों को अपने इंजीनियरिंग के दिनों के अनुभव साझा करते हुए लगातार सीखने और नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया।

मजाक उड़ाने के बजाय मददगार बनें महिला कॉन्स्टेबल निकिता ने भी छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि नशे में फंस रहे दोस्त का मजाक उड़ाने या उसे बदनाम करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। वहीं, चिट्टा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की।