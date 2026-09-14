CM सुक्खू का दो दिवसीय हमीरपुर दौरा तय, ब्यास नदी पर बनने वाले पुल सहित कई योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे

जागरण सवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू दो दिवसीय हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम 17 और 18 सितंबर को नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 17 सितंबर को सुबह 11 बजे आईटीआई रैल परिसर में नए भवन की आधारशिला रखने के साथ पौधारोपण करेंगे। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और जन स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे। दोपहर बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल के भवन का शिलान्यास भी करेंगे।

16 को ऊना से पहुंचेंगे सेरा गांव मुख्यमंत्री 18 सितंबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे सधोड़ा पत्तन के पास ब्यास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आईटीआई रैल के हेलीपैड से शिमला रवाना होंगे। मुख्यमंत्री 16 सितंबर की शाम ऊना से अपने पैतृक गांव सेरा के विश्राम गृह पहुंचेंगे और 17 सितंबर की रात वहीं ठहरेंगे।