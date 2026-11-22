जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हिम चंडीगढ़ टाउनशिप परियोजना के लिए हजारों बीघा निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद क्षेत्र के किसानों में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। उपमंडल बद्दी की ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली के तहत आने वाले शीतलपुर में रविवार को 15 गांवों के किसान एक मंच पर जुटेंगे। निजी भूमि अधिग्रहण के विरोध में आगामी रणनीति तय करने के लिए शीतलपुर स्थित शिव मंदिर में सुबह 11 बजे संघर्ष कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

8435 बीघा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप के लिए 7042 बीघा 18 बिस्वा सरकारी भूमि पहले ही आवास विभाग के नाम हस्तांतरित की जा चुकी है। वहीं, अब 8435 बीघा 4 बिस्वा निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी को लेकर प्रभावित गांवों के किसानों में चिंता और नाराजगी है।

किसान कर रहे विरोध किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी और उपजाऊ जमीन ही परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण से उनके भविष्य और रोजगार पर असर पड़ सकता है। इन गांवों के किसान जुटेंगे संघर्ष कमेटी की ओर से आयोजित इस बैठक में लंडेवाल, किशनपुरा, बैलीखोल, केदुवाल, दसौमाजरा खोल, भुड, कल्याणपुर, मलपुर, भलुकमाजरा, बहड़ी, शीतलपुर, बिलांवाली, गुज्जरान, हरिपुर और संडोली गांवों के किसानों के शामिल होने की उम्मीद है।