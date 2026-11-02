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हिमाचल में दर्दनाक हादसा: शिलाई में कार खाई में गिरने से पिता-पुत्र की मौत, 7 साल की बच्ची घायल

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Mon, 02 Nov 2026 11:43 AM (IST)Updated: Mon, 02 Nov 2026 12:20 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। यह घटना शिलाई क्षेत्र ...और पढ़ें

सिरमौर के शिलाई में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

सिरमौर के शिलाई में सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. सिरमौर के शिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा

  2. हादसे में पिता और पुत्र की मौत

  3. दुर्गम क्षेत्र में बचाव कार्य में दिक्कत

जागरण टीम, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में रात को बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। शिलाई क्षेत्र के कांडों भटनोल में कार खाई में गिरने से पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि 7 साल की बच्ची लापता हो गई थी जो सुबह घायल हालत में मिली। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रेस्क्यू अभियान में भी दिक्कत का सामना करना पड़। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है। 

शिमला में मां-बेटे की हुई मौत

गत दिवस शिमला के टिक्कर क्षेत्र में भी एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब दूसरे दिन सिरमौर में इस तरह का हादसा पेश आया है। 

यह भी पढ़ें: शिमला में गाड़ी खाई में गिरने से मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौत, एक घायल की हालत भी गंभीर 

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