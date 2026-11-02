हिमाचल में दर्दनाक हादसा: शिलाई में कार खाई में गिरने से पिता-पुत्र की मौत, 7 साल की बच्ची घायल

जागरण टीम, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में रात को बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। शिलाई क्षेत्र के कांडों भटनोल में कार खाई में गिरने से पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि 7 साल की बच्ची लापता हो गई थी जो सुबह घायल हालत में मिली। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रेस्क्यू अभियान में भी दिक्कत का सामना करना पड़। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रही है।

शिमला में मां-बेटे की हुई मौत गत दिवस शिमला के टिक्कर क्षेत्र में भी एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब दूसरे दिन सिरमौर में इस तरह का हादसा पेश आया है।