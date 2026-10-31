शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा: मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौत, अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी कार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मां-बेटे सहित 5 लोगों की जान चली गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क से खाई में जा गिरी। शिमला जिले की टिक्कर तहसील के दरोटी गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई व एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में मां-बेटे सहित तीन नेपाली नागरिक शामिल हैं।



हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही दुर्घटना में पांच लोगों की जान जाने से दरोटी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में मातम पसरा हुआ है।

मां-बेटे की मौत हादसे में दरोटी गांव निवासी कुशल पुत्र प्रमोद और उसकी मां कल्पना देवी पत्नी प्रमोद की मौत हो गई। इनके अलावा तीन नेपाली नागरिकों ने भी दुर्घटना में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान निर्मला पत्नी पवन, मीना पत्नी प्रेम और रोशनी पुत्री प्रेम के रूप में हुई है।

घायल शिमला रेफर हादसे में घायल एक नेपाली मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए शिमला रेफर किया गया है। दर्दनाक हादसे से सहमे लोग दुर्घटना में एक ही परिवार के दो सदस्यों मां-बेटे की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे से लोग सहम गए हैं।