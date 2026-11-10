ऊना में बनेगा जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर, केंद्र से पहली किस्त को मंजूरी; MSME को मिलेंगी साझा औद्योगिक सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल (ऊना) में जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर स्थापित करने की परियोजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहली किस्त का अनुदान जारी करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे ऊना जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को साझा औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा है।



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय ने नौ नवंबर को हिमाचल के उद्योग निदेशक को पत्र जारी कर बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने पहली किस्त जारी करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

एजेंसी को देने होंगे दस्तावेज अनुदान जारी होने से पहले राज्य सरकार और परियोजना से जुड़ी एजेंसी को जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) के अंशदान और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी जारी होने का प्रमाण शामिल है।

देना होगा प्रमाणपत्र सरकारी एजेंसी, एसपीवी और एमएसएमई विकास सुविधा कार्यालय के हस्ताक्षर वाली संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के साथ भवन निर्माण और मशीनरी खरीद की स्थिति भी बतानी होगी। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में पूर्व प्राप्ति रसीद एवं शपथपत्र, मदवार व्यय विवरण और परियोजना की शर्तें पूरी होने का चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा।