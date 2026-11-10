हिमाचल में भाई दूज पर महिलाओं के साथ पुरुष कर्मियों को भी छुट्टी, CM सुक्खू ने किया एलान; बंद रहेंगे संस्थान

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भैया दूज पर महिलाओं के साथ पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश रहेगा। अवकाश के संबंध में फाइल सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के पास गई थी। दोपहर बाद सीएम सुक्खू ने इस पर निर्णय ले लिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। स्कूल, कॉलेज सहित सभी सरकारी व बोर्ड और निगम के कार्यालय बुधवार 11 नवंबर को बंद रहेंगे।

रक्षाबंधन और करवाचौथ पर भी दी थी छुट्टी सीएम सुक्खू ने इससे पहले रक्षाबंधन और करवाचौथ पर अवकाश का एलान किया था। इससे पहले सरकार की ओर से इन तीन त्योहारों पर केवल महिला कर्मचारियों को ही अवकाश दिया जाता था। पहली बार सुक्खू सरकार ने इसमें व्यवस्था परिवर्तन किया है।