संवाद सूत्र, ठियोग (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र से लापता हुए तीन नाबालिग बच्चों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज आठ घंटे के भीतर हरियाणा के पिंजौर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों के लापता होने का मामला पूरे दिन इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के बाद स्वजन ने राहत की सांस ली।

घर से दौड़ने निकले थे पुलिस के मुताबिक 15 नवंबर को ठियोग क्षेत्र के तीन बच्चे, जिनकी उम्र 14 से 15 वर्ष के बीच है और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, शाम करीब छह बजे दौड़ लगाने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए और उनकी तलाश शुरू कर दी।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई इसके बाद एक अभिभावक की शिकायत पर 16 नवंबर को पुलिस थाना ठियोग में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ठियोग पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों की तलाश के लिए अभियान तेज किया। पुलिस टीम ने त्वरित जांच और समन्वित प्रयासों के चलते तीनों बच्चों को हरियाणा के पिंजौर क्षेत्र में गांव घाटीवाला (बिटना) बाईपास स्थित शिवलोत्री मंदिर के समीप टिपरा से सुरक्षित बरामद कर लिया।