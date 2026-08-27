हिमाचल में वर्षा का कहर जारी, सोलन में सड़क जमींदोज; 70 सड़कों पर आवाजाही बंद
हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों की वर्षा और भूस्खलन से 70 सड़कें और 60 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। ...और पढ़ें
HighLights
सोलन में पुराने डीसी ऑफिस के पास सड़क धंसी
प्रदेशभर में 70 सड़कें और 60 ट्रांसफार्मर बंद
मौसम विभाग ने 31 अगस्त से भारी वर्षा की चेतावनी दी
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेशभर में बीते 24 घंटे में हुई वर्षा व भूस्खलन के कारण 70 सड़कें और 60 ट्रांसफार्मर बंद हैं। सोलन में पुराने डीसी आफिस से धोबीघाट सड़क का बड़ा हिस्सा वीरवार को डंगे के साथ जमींदोज हो गया।
इस कारण वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। क्षतिग्रस्त डंगे और सड़क को ठीक करने में नगर निगम के कर्मचारी जुटे हुए हैं।
सिरमौर जिले में नाहन-कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चबाहां के समीप मलबा और पानी आने से वीरवार को दो घंटे के लिए आवाजाही बंद रही। इस कारण कई किलोमीटर तक दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बाद में विभागीय टीम ने मलबा हटाकर मार्ग को बहाल किया।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 31 अगस्त से दो सितंबर तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा।