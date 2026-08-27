हिमाचल में वर्षा का कहर जारी, सोलन में सड़क जमींदोज; 70 सड़कों पर आवाजाही बंद

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेशभर में बीते 24 घंटे में हुई वर्षा व भूस्खलन के कारण 70 सड़कें और 60 ट्रांसफार्मर बंद हैं। सोलन में पुराने डीसी आफिस से धोबीघाट सड़क का बड़ा हिस्सा वीरवार को डंगे के साथ जमींदोज हो गया।

इस कारण वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। क्षतिग्रस्त डंगे और सड़क को ठीक करने में नगर निगम के कर्मचारी जुटे हुए हैं। सिरमौर जिले में नाहन-कुमारहट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चबाहां के समीप मलबा और पानी आने से वीरवार को दो घंटे के लिए आवाजाही बंद रही। इस कारण कई किलोमीटर तक दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बाद में विभागीय टीम ने मलबा हटाकर मार्ग को बहाल किया।