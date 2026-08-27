हिमाचल की वादियों पर बरसा पर्यटकों का प्यार, साढ़े तीन साल में पहुंचे 7.59 करोड़ सैलानी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल की हसीन वादियां देशी-विदेशी पर्यटकों की पसंद बनी हुई हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश में 7 करोड़ 59 लाख 5 हजार 479 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया।

इनमें 2 लाख 64 हजार 824 विदेशी सैलानी शामिल हैं। वर्ष 2025 में सबसे अधिक पर्यटक हिमाचल पहुंचे, जबकि 2026 में भी एक अगस्त तक एक करोड़ से अधिक सैलानी प्रदेश का रुख कर चुके थे। विधायक राकेश कालिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी।

वर्ष 2023 में 1 करोड़ 60 लाख 49 हजार 24, वर्ष 2024 में 1 करोड़ 81 लाख 24 हजार 694 और वर्ष 2025 में 3 करोड़ 11 लाख 47 हजार 155 पर्यटक हिमाचल पहुंचे। वर्ष 2026 में एक अगस्त तक 1 करोड़ 6 लाख 28 हजार 706 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया।

विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक 49 हजार 29 सैलानी यूके से आए। अमेरिका से 26 हजार 207, ऑस्ट्रेलिया से 15 हजार 226, जर्मनी से 9 हजार 283, फ्रांस से 8 हजार 417 और कनाडा से 7 हजार 323 पर्यटक पहुंचे।