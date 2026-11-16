चिट्टे का नेटवर्क तोड़ने के लिए शिमला पुलिस का नया प्लान, पंचायतों के इनपुट पर संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में चिट्टे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएगी। नशा निवारण समितियों की बैठकों में पंचायत प्रतिनिधियों के सुझावों के बाद पुलिस ने कार्ययोजना तैयार की है। पंचायतों ने अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों की जानकारी पुलिस के साथ साझा की है, जहां नशे से जुड़ी गतिविधियां होने की आशंका है। इन स्थानों को चिह्नित कर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाएगी।

लोकल इनपुट पर एक्शन नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अब स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सूचनाओं को भी कार्रवाई का आधार बनाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त करने का सुझाव दिया। इसके बाद पुलिस ने ऐसे क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई है।