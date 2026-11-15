नारकंडा में गिरे बर्फ के फाहे, शिमला में वर्षा से बढ़ी ठंड; सैलानियों की चहल-पहल से कारोबारियों की जगी उम्मीदें

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित आसपास के पर्यटन स्थलों में मौसम के करवट बदलने से ठंड का असर बढ़ गया है। रविवार को नारकंडा में बर्फ के फाहे गिरने से पहाड़ों ने सर्दियों की दस्तक का एहसास करवाया, वहीं शिमला शहर में भी हल्की वर्षा की बौछारें पड़ने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।



मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर रौनक लौटने लगी है। हालांकि दिन में धूप खिली रही लेकिन सर्द हवाओं से ठंड का आलम जारी रहा।

सैलानियों के लिए खुशखबरी वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना और नारकंडा में गिरे बर्फ के फाहों ने सर्दियों के मौसम का आनंद लेने के इच्छुक सैलानियों को भी आकर्षित किया। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, मालरोड और रिज मैदान पर पर्यटकों की चहल-पहल देखने को मिली। पर्यटक सुहावने मौसम के बीच घूमने-फिरने और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते नजर आए।

बढ़ेंगी पर्यटन गतिविधियां विशेषकर नारकंडा, कुफरी और आसपास के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने पर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों को अब आने वाले सप्ताहांत से भी काफी उम्मीदें हैं। मौसम में ठंडक और बर्फबारी की संभावना पर्यटकों को पहाड़ों की ओर आकर्षित कर सकती है। ऐसे में यदि मौसम अनुकूल रहता है तो शिमला में पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने के साथ कारोबार में भी सुधार देखने को मिल सकता है।