Himachal Weather: हिमाचल में आज 3 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार तीन जिलों में आज वर्षा होने के आसार हैं। इन जिलों में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय जिलों में हिमपात हो सकता है और निचले क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे।



मौसम के इस तरह के रुख के कारण अगले दो दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा दिख सकता है।

रोहतांग पर आधा फीट तक हिमपात हुआ बीते कल यानी शुक्रवार को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। रोहतांग दर्रे पर आधा फीट बर्फबारी हुई थी। मनाली और लाहुल की पहाड़ियों पर भी हिमपात होने से कुल्लू व लाहुल-स्पीति जिलों में ठंड बढ़ गई है। फ्रेश स्नोफॉल के बाद यहां पर्यटकों की तादाद भी बढ़ गई।