हिमाचल सरकार आधुनिक कृषि मशीनरी पर देगी 50 प्रतिशत सबसिडी, पोर्टल पर करना होगा आवेदन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के किसान कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। कृषि विभाग 11 नवंबर को सुबह 11 बजे वर्ष 2026-27 के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल फिर खोलेगा। इच्छुक किसान 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों का चयन 17 नवंबर को लॉटरी के माध्यम से होगा।

ये उपकरण मिलेंगे सबसिडी पर कृषि अभियांत्रिकी उपमिशन (एसएमएएम) के तहत पहाड़ी खेती को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इनमें पावर टिलर, पावर वीडर समेत अन्य आधुनिक कृषि यंत्र शामिल हैं।



विभाग के अनुसार, लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।