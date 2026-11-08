कैसे मनाएं सुरक्षित दीपावली? IGMC शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टर ने जारी की एडवायजरी; बिजली की तारों से बनाएं दूरी

जागरण संवाददाता, शिमला। दीवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग दीये जलाने के साथ आतिशबाजी भी करते हैं। पटाखे फोड़ते समय थोड़ी सी लापरवाही हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित तरीके से दीवाली मनाने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) के मेडिसिन विभाग के डा. बलवीर वर्मा ने बताया कि पटाखे फोड़ते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।



छोटे बच्चों को कम पटाखे फोड़ने के लिए देने चाहिए। यदि बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके साथ माता-पिता या किसी बड़े व्यक्ति का उपस्थित रहना जरूरी है।

बरतें ये सावधानियां उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को पटाखों के बजाय फुलझड़ी चलाने के लिए देनी चाहिए। अनार व पटाखों को फुलझड़ी से जलाना चाहिए। पटाखों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर तथा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। आतिशबाजी करते समय आसपास पर्याप्त दूरी बनाए रखें और सावधानी बरतें।

पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी दीवाली पर पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। पटाखों के अधिक इस्तेमाल से वायु प्रदूषण बढ़ता है और हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके।

बिजली के खंभों व तारों के पास पटाखे न फोड़ें दीवाली पर विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए विद्युत सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही पटाखे बिजली के खंभों व तारों के पास न फोड़ने और मोमबत्तियां व दीये तारों से दूर रखने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर व सब स्टेशन के आसपास पटाखे न फोड़ें। बिजली के खंभों व ट्रांसफार्मर पर सजावटी लाइटें, बैनर या अन्य सामग्री न लगाएं।