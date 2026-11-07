दीवाली के बाद होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, नौकरियों सहित कर्मचारियों के प्रस्ताव पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक दीवाली के बाद होगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 13 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में होगी। बैठक पहले सात नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन स्थगित कर दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

रोजगार सहित अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा बैठक में रोजगार, विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती और कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े मामलों सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रदेश में 50 हजार रोजगार देने के लक्ष्य के तहत पद भरने और नए पद सृजित करने के प्रस्ताव भी विचार के लिए रखे जा सकते हैं।