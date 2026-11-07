'सरकारी कर्मचारी होने या पेंशन मिलने से मुआवजा हक खत्म नहीं होता', हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी होने या पेंशन मिलने से मुआवजे का हक खत्म नहीं होता। कोर्ट ने जलशक्ति विभाग की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक नियमित सरकारी फिटर की मौत के बाद उसके परिवार को मुआवजा देने का विरोध किया गया था।

मुआवजा कानून की परिभाषा में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही कर्मचारी सिविल सेवा नियमों के तहत आता हो और उसके परिवार को ग्रेच्युटी, जीपीएफ और अनुकंपा नौकरी जैसे लाभ मिल चुके हों, फिर भी वह मुआवजा कानून के तहत वर्कमैन (कर्मचारी) की परिभाषा में आता है।