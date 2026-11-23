जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग सीजन जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही रिंक को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैदान को साफ किया गया है। अब मैदान को समतल करने का काम शुरू किया जाएगा।

लद्दाख से विशेषज्ञों की टीम पहुंचेगी जल्द ही लद्दाख से विशेषज्ञों की टीम शिमला पहुंचेगी, जो मैदान को स्केटिंग के अनुकूल बनाने और बर्फ जमाने की प्रक्रिया करेगी। हालांकि स्केटिंग कब शुरू होगी यह पूरी तरह मौसम पर निर्भर करेगा। रात के समय तापमान में लगातार गिरावट आने और आसमान साफ रहने पर ही मैदान में पानी जम सकेगा।

शून्य डिग्री चाहिए तापमान पिछले साल चार दिसंबर को आइस स्केटिंग शुरू हुई थी और फरवरी तक स्केटिंग के सेशन हुए थे। शिमला में रविवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विशेषज्ञ का कहना है कि बर्फ जमाने के लिए तापमान का शून्य डिग्री तक पहुंचना आवश्यक है।

तीन से चार चरण में डाला जाता है पानी आइस स्केटिंग शुरू करने से पहले मैदान में तीन से चार चरणों में पानी डाला जाता है। हर चरण में पानी की परत जमने के बाद अगली परत तैयार की जाती है। इस तरह करीब छह परत मोटी बर्फ की परत तैयार होने के बाद ही स्केटिंग के लिए मैदान को उपयुक्त माना जाता है।