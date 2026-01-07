शिमला के जुन्गा में 200 साल पुराने राजमहल में भड़की आग, ऐतहासिक धरोहरों में शुमार भवन में कैसे उठी चिंगारी?

संवाद सूत्र, जुन्गा (शिमला)। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप जुन्गा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक पुराने राजमहल में बुधवार दोपहर अचानक आग भड़क उठी। यह घटना पुलिस थाना ढली के अंतर्गत पुराना जुन्गा इलाके में सामने आई। दोपहर लगभग एक बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने जुन्गा पुलिस चौकी को महल से धुआं उठने की सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया।



आग की सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इसके तुरंत बाद अग्निशमन विभाग छोटा शिमला को आग लगने की जानकारी दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम फायर टेंडर के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। पुलिस दमकल विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास किए।



अधिकारियों के अनुसार कुछ समय बाद आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग महल की ऊपरी मंजिल में लगी थी। हालांकि यह राजमहल लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, इसमें कोई भी निवास नहीं करता था। इसी कारण इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात रही।



लकड़ी से बने महल के अधिकतर हिस्से आग की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट, असामाजिक तत्वों या किसी अन्य कारण से लगी।