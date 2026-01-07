कुल्लू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म: सहेली के घर जाने के बहाने बहला फुसलाकर ले गए थे साथ, दोनों आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुष्टि होने पर एक नाबालिग आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया है।



तीन जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। स्वजन की सूचना पर पुलिस ने छात्रा का पता लगाया और बाद में वह घर पहुंची।



अगले दिन छात्रा ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और स्वजन को आपबीती बताई। इसके बाद स्वजन ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई।