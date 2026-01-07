कुल्लू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म: सहेली के घर जाने के बहाने बहला फुसलाकर ले गए थे साथ, दोनों आरोपित गिरफ्तार
कुल्लू में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर नहीं लौटी थी, बाद में उसन ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुष्टि होने पर एक नाबालिग आरोपित को बाल सुधार गृह भेज दिया है।
तीन जनवरी को 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटी। स्वजन की सूचना पर पुलिस ने छात्रा का पता लगाया और बाद में वह घर पहुंची।
अगले दिन छात्रा ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और स्वजन को आपबीती बताई। इसके बाद स्वजन ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई।
मेडिकल के बाद दोनों आरोपित पकड़े
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने की है।
सहेली के घर जाने के बहाने ले गए थे साथ
पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और मेडिकल सहित अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। बताया जा रहा है आरोपित छात्रा को उसकी सहेली के घर ले जाने के बहाने साथ ले गए थे, इस दौरान उन्होंने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
