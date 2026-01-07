हिमाचल: मंडी में सनसनीखेज वारदात, जंगल में क्षत-विक्षत हालत में मिला लापता नाबालिग लड़की का शव

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लापता नाबालिग लड़की का क्षत-विक्षत शव निहरी के बड़ेहन जंगल से मिला है। निहरी क्षेत्र की नाबालिग लड़की 29 दिसंबर को अचानक घर से कहीं चली गई थी। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस संबंध में पहली जनवरी को थाना बीएसएल कालोनी में मामला दर्ज किया गया था।

ड्रोन टीम ने सड़क से डेढ़ किलोमीटर दूर पाया शव मामले की जांच के दौरान जिला मंडी पुलिस व निहरी पुलिस की ड्रोन टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान निहरी के बड़ेहन जंगल में सड़क से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर ढांक के पास नाबालिग का शव बरामद हुआ है।

जंगली जानवरों ने नोच डाला है शव शव के कुछ हिस्सों को जंगली जानवरों द्वारा नोचने के निशान पाए गए हैं। मृतका की शिनाख्त उसके पिता ने की। पिता ने फिलहाल बेटी की मौत को लेकर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया है।

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे सूचना मिलने पर मंडी की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा तथा भारत भूषण मौके पर दलबल सहित पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मंडी पुलिस की फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।