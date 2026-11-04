MLA नंद लाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, CM सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि; मंत्री नेगी ने दिया अर्थी को कंधा

जागरण टीम, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में रामपुर से चार बार लगातार विधायक रहे नंद लाल का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया। सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के अन्य नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम यात्रा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अर्थी को कंधा दिया।

क्षति की भरपाई नहीं हो सकती : सीएम मुख्यमंत्री सुक्खू ने नंद लाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें सहज स्वभाव और अच्छे व्यक्तित्व का धनी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद लाल विधानसभा में हर मुद्दे को तर्क के साथ मजबूती से रखते थे। उनके निधन से हुई क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती।

मंगलवार को हुआ था निधन उनका मंगलवार सुबह चमियाणा में निधन हो गया। वह करीब डेढ़ साल से बीमार थे। इसके बाद मंगलवार दोपहर बाद नंद लाल का पार्थिव शरीर रामपुर के लोक निर्माण परिधि गृह में पहुंचा और ब्लॉक कांग्रेस सहित आम जनता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मल्टीनेशनल कंपनी में तैनात है बेटा पत्नी सत्या धीमान, बेटा अभिषेक धीमान, पुत्रवधू सुप्रिया धीमान व पोता इहान धीमान नंद लाल के निधन से बेहद दुखी हैं। नंद लाल के बेटे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में तैनात हैं। रामपुर की जनता भी गमगीन विधायक नंद लाल आम जनमानस के दिलों में बसते थे, क्योंकि उन्हें ईमानदार, मेहनती व पार्टी के लिए कर्मठ जाना जाता रहा है। उनके इस तरह जाने से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग गमगीन हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रामपुर में श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव देओठी के लिए रवाना किया गया।