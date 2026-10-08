हाथों में बर्फ और जुबां पर ईश्वर का धन्यवाद, जब शिमला में स्नोफॉल देख झूम उठे थे नाना पाटेकर; आज भी ताजा हैं यादें

डिजिटल डेस्क, शिमला। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हिमाचल के लोग आज दिग्गज के उन लम्हों को याद कर रहे हैं जब वह फिल्म की शूटिंग के लिए शिमला आए थे और यहां उन्होंने बर्फ हाथ में उठाकर ईश्वर का धन्यवाद किया था।

दरअसल, 2024 में फिल्म जर्नी की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर शिमला आए थे। इस बीच आईस स्केटिंग रिंक में जर्नी फिल्म के शूट फिल्माए गए थे। शूट में दिखाया गया कि नाना पाटेकर हाथ से बर्फ उठाकर ईश्वर को धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं, बैकग्राउंड में स्केटर स्केटिंग करते नजर आ रहे हैं।

नाना ने ईश्वर का दिया धन्यवाद फिल्म की शूटिंग के लिए बर्फ का होना जरूरी था। मूवी के कई सीन बर्फबारी में ही शूट हो सकते थे। इसके लिए कृत्रिम बर्फ भी इकट्ठा की गई। लेकिन शूटिंग के दौरान अचानक मौसम बदल गया और शिमला में बर्फबारी होने लगी। इससे नाना पाटेकर इतना खुश हुए कि उन्होंने बर्फ को हाथ में लेते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया।