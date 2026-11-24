राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में लॉटरी दोबारा शुरू करने के लिए कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए दूसरा ई-टेंडर जारी किया था, लेकिन 20 नवंबर तक किसी कंपनी ने तकनीकी और वित्तीय निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया।

टेंडर 21 नवंबर को खोले जाने थे, मगर विभाग को एक भी बिड नहीं मिली। पहले टेंडर में, जो 25 अगस्त को जारी हुआ था और जिसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर थी, दो बड़ी कंपनियों ने ही रुचि दिखाई थी। दोनों ने तकनीकी शर्तों को अव्यावहारिक बताया था।

इनमें 30 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, 10 करोड़ रुपये सालाना लाइसेंस फीस, पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, टर्नओवर का दो प्रतिशत या छह करोड़ रुपये (जो अधिक हो), 40 प्रतिशत जीएसटी, दो करोड़ रुपये ईएमडी और 50 करोड़ रुपये नेटवर्थ की शर्तें शामिल थीं। इसके बाद सरकार ने पहला टेंडर वापस लेकर संशोधित प्रक्रिया में केवल आफलाइन, यानी कागजी लाटरी का विकल्प रखा।