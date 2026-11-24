प्रकाश भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क अब उसी गांव में बनेगी, जहां लोग लोक निर्माण विभाग को जमीन गिफ्ट डीड करेंगे। बिना गिफ्ट डीड के कोई सड़क नहीं बनेगी। जिस गांव में जमीन विभाग के नाम होगी, वहीं पहले सड़क बनेगी।



लोक निर्माण विभाग ने पीएमजीएसवाइ-चार में 2559 नई सड़कों के प्रस्ताव तैयार किए थे। इनमें से 950 मामलों में जमीन विभाग के नाम करने की औपचारिकता पूरी नहीं हुई। सबसे ज्यादा मामले शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी में हैं।

1200 करोड़ से ज्यादा मुआवजे की देनदारी नतीजा यह है कि विभाग पर पुरानी सड़कों के मुआवजे के 1200 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। अगर सभी लंबित केसों में ब्याज सहित मुआवजा जोड़ा जाए तो यह बोझ 12,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान विभाग लगा रहा है।



हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सीता राम केस (2022) और चंदर सिंह केस (2023) में साफ कहा है कि बिना सहमति और बिना मुआवजे के जमीन लेना अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन है। यानी एक बार सड़क बन गई तो मुआवजा देना ही पड़ेगा।

जमीन अधिग्रहण खर्च सरकार को उठाना है पीएमजीएसवाई गाइडलाइन (2012) में ही साफ है कि केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा नहीं देती। राज्य को या तो अपनी जेब से जमीन खरीदनी है, या लोगों से दान में लेनी है। इसलिए शुरू से ही दानपत्र व्यवस्था है।