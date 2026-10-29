Karwa chauth Moon Timing: हिमाचल के कल्पा में निकलेगा सबसे पहले चांद, आपके शहर में क्या रहेगी टाइमिंग?

जागरण टीम, शिमला। करवाचौथ व्रत के दिन सभी को चांद के दीदार का इंतजार रहता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के कल्पा में शाम 7.59 बजे सबसे पहले चांद का दीदार होगा। कुल्लू जिला के भुंतर और लाहुल स्पीति के केलंग में 8.02 बजे और मनाली में 8.03 बजे चांद निकलेगा।



हिमाचल प्रदेश की राजधानी पर्यटन नगरी शिमला में 8.04 बजे चांद का दीदार होगा। सोलन और सिरमौर के नाहन में 8.05 पर चांद निकलेगा। मंडी के सुंदरनगर में 8.06 बजे, ऊना और बिलासपुर में 8.07 बजे चांद निकलेगा। धर्मशाला और हमीरपुर में 8 बजकर 08 मिनट पर चांद निकलने की संभावना है। चंबा में 8.10 बजे चांद के दीदार होंगे।

सरकार ने खास बनाया करवाचौथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी वर्ग का करवाचौथ इस बार खास बना दिया है। सरकार ने महिलाओं सहित पहली बार पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश की घोषणा की है। इस कारण पति-पत्नी सारा दिन साथ रह सकेंगे व निर्जल व्रत रखने वाली पत्नी का हाथ भी बंटा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अवकाश दिया है।