करवाचौथ पर हिमाचल के होटलों में 30% तक छूट, सरगी के साथ पूजा की थाली मिलेगी फ्री

राज्य ब्यूरो, शिमला। करवाचौथ पर हिमाचल की वादियों में चांद देखने के लिए देशभर से पर्यटक और दंपती पहुंचने लगे हैं। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने अपने होटलों की बुकिंग पर 10 प्रतिशत, जबकि निजी होटल संचालकों ने 30 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है।



एचपीटीडीसी के होटलों में व्रत रखने वाली महिलाओं को तड़के सरगी और शाम को पूजा थाली निश्शुल्क दी जाएगी।

सुबह 4 बजे सरगी में ये मिलेगा निगम के अनुसार, सुबह तीन से चार बजे के बीच परोसी जाने वाली सरगी में फेणियां, फल, दूध, गुलाब जामुन और मट्ठी शामिल होंगे। पूजा के लिए चावल, उड़द दाल, फूल और कुमकुम से सजी थाली भी उपलब्ध कराई जाएगी।