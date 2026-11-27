जागरण संवाददाता, शिमला। कालका-शिमला नैरोगेज हेरिटेज रेललाइन पर टॉय ट्रेन का संचालन नए साल तक शुरू नहीं होगा। रेलवे ने बंद ट्रेनों की अवधि 10 जनवरी तक बढ़ा दी है, इससे हिमाचल आने वाले पर्यटकों के हाथ मायूसी लगेगी। इस साल अगस्त में हुई भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण सोलन के टकसाल और गुम्मण स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 57 के पास रेललाइन के नीचे जमीन धंस गई थी। इसका मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया है। दो ट्रेन धर्मपुर से शिमला के बीच चलाई जा रही हैं।



रेललाइन बंद होने से शिमला में पर्यटन कारोबार को भी नुकसान हो रहा है। इससे पहले बंद ट्रेन की अवधि 31 दिसंबर तक रद की थी। 10 जनवरी तक चार ट्रेन बंद रहेंगी। इस रूट पर रोजाना छह ट्रेन चलती हैं, जिनमें से चार बंद हैं और दो धर्मपुर-शिमला के बीच चल रही हैं।

नए साल पर रहती है खूब भीड़ पर्यटन कारोबारी अमित कुमार, विवेक शर्मा और इंद्रजीत सिंह का कहना है कि दिसंबर से 15 जनवरी तक ट्रेनों में हर बार 100 प्रतिशत आक्यूपेंसी रहती है। इस अवधि में अतिरिक्त ट्रेन भी चलानी पड़ती हैं और सैकड़ों पर्यटक ट्रेन से शिमला पहुंचते हैं। इस बार ट्रेन बंद होने से शिमला के पर्यटन कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सबसे ज्यादा मार शिमला रेलवे स्टेशन से टैक्सी का काम करने वालों पर पड़ रही है। उन्हें वाहनों की किस्त तक निकालना मुश्किल हो गया है। 2023 में भी हुआ था नुकसान इससे पहले वर्ष 2023 में बरसात के दौरान ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, लेकिन तब नए साल में सेवा बहाल कर दी थी। उस समय समरहिल में ट्रैक को नुकसान होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा था।

विदेशी पर्यटक सफर करना करते हैं ज्यादा पसंद विदेशी पर्यटक शिमला-कालका रेललाइन पर सफर करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। विदेशी पर्यटक स्टीम इंजन को बुक करवाकर सफर करते रहे हैं। पूरी ट्रेन तक बुक करवाते हैं। इस बार इन्हें भी ये सुविधा नहीं मिल सकेगी।