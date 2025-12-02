शिमला-कालका ट्रैक पर डेमू ट्रेन का ट्रायल, ...तो कम अवधि में होगा पहाड़ों का सफर; पर्यटकों के लिए खास तौर पर डिजाइन

जागरण टीम, शिमला/सोलन। विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे मार्ग पर सोमवार से डेमू ट्रेन (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) का पांच दिवसीय ट्रायल शुरू हुअ। डीजल आधारित इंजन की रेलगाड़ी छोटे ट्रैक के लिए लाभदायक मानी जाती है। सोमवार को दोपहर बाद तीन बजे आकर्षक तीन डिब्बों के साथ रेलगाड़ी कालका से शिमला पहुंची।



डेमू ट्रेन डीजल से चलने वाली हल्की और छोटी पैसेंजर ट्रेन होती है, जो आमतौर पर छोटी दूरी पर चलती है। इसे लोकल व पैसेंजर ट्रेन का उन्नत रूप माना जाता है।

हर डिब्बे में होता है छोटा इंजन इस ट्रेन का इंजन अलग से नहीं होता, हर डिब्बे में अपना छोटा इंजन होता है। ट्रेन का पिकअप तेज होता है, जल्द ही गति पकड़ लेती है। अपने रूट में बार-बार रुकने के लिए इसे बेहतर माना जाता है।

कम हो सकती है छह घंटे के सफर की अवधि डेमू ट्रेन के ट्रायल में सफलता मिलती है तो कालका से शिमला तक छह घंटे के सफर की अवधि कुछ कम हो सकती है। पांच घंटे में नई ट्रेन से कालका से शिमला पर्यटक पहुंच सकेंगे।

समर सीजन में शुरू हो सकती है यह ट्रेन रेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले समर सीजन से इस ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इसका पहले भी ट्रायल हो चुका है। अब ट्रायल अंतिम दौर में हैं, इसमें अभी अवधि भी कम लग रही है।

बड़े आकार की पैनोरमिक खिड़कियां तीन डिब्बों वाली रेलगाड़ी को बेंगलुरु की सवारी कोच फैक्टरी ने पर्यटन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। नए कोचों में बड़े आकार की पैनोरमिक खिड़कियां हैं, जो यात्रियों को पहाड़ी दृश्यों का 180 डिग्री तक का शानदार नजारा देने में सक्षम हैं।