    क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को रेलवे ने दिया बड़ा सम्मान, OSD पद पर किया नियुक्त; मिलेगा ए ग्रेड रैंक व सुविधाएं

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को रेलवे ने ओएसडी के पद पर नियुक्त किया है। उन्हें ए ग्रेड रैंक और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। खेल कोटे के तहत हुई इस नियुक्ति से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। रेणुका की सफलता युवाओं के लिए एक मिसाल है।

    Hero Image

    हिमाचल की रेणुका सिंह ठाकुर अन्य खिलाड़ियों सहित रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ।

    दशमी रावत, रोहड़ू (शिमला)। विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रही क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर को रेलवे ने अधिकारी नियुक्त किया है। उनके साथ स्नेह राणा व प्रतिका रावल को भारतीय रेलवे में ऑफिसर आन स्पेशल ड्यूटी स्पोर्ट्स(ओएसडी) के पद पर नियुक्त किया गया है।
    उल्लेखनीय है कि ये तीनों क्रिकेटर पहले से ही भारतीय रेलवे परिवार का हिस्सा रही हैं।

    भारतीय रेलवे द्वारा अब विश्व कप विजेता महिला टीम की इन तीनों खिलाड़ियों को यह सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर दिया है।

    ए ग्रेड अधिकारी के समान रैंक व सुविधाएं मिलेंगी

    इन्हें अब ए ग्रेड के अधिकारियों के समान रैंक व सुविधाएं भी मिलेंगी। रेणुका सिंह ठाकुर सहित इन तीनों खिलाड़ियों को खेल के साथ-साथ प्रशासन में भी अहम पदों पर जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा। भारतीय रेलवे का यह निर्णय उनकी असाधरण उपलब्धियों को देखते हुए सम्मानजनक करियर का अवसर प्रदान करना है।

    शिमला के पारसा गांव की हैं निवासी

    हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के उपमंडल रोहड़ू के पारसा गांव की रेणुका सिंह ठाकुर महिला विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में अहम स्थान रखती हैं। उनका अब तक का 4 साल का अंतराष्ट्रीय क्रिकेट करियर शानदार उपलब्धियों भरा रहा है। 

    मां ने कड़ी मेहनत से बेटी को पहुंचाया मुकाम तक

    रेणुका सिंह ठाकुर के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था, इसके बाद उनकी मां ने कड़ी मेहनत कर बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने खुद सूखी रोटी खाकर बेटी के लिए खेल सुविधाएं मुहैया करवाईं। 

    46 वनडे व 58 टी-20 मैच खेल चुकी हैं रेणुका

    उन्होंने 11 टेस्ट, 46 एक दिवसीय और 58 अंतराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले है। इसमें  रेणुका ने बेहतर इकानामी रनरेट के आधार पर अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से वनडे में 62 विकेट, टी-20 में अब तक 68 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। रेणुका सिंह ठाकुर का यह शानदार प्रदर्शन उन्हें विश्व के बेहतरीन गेंदबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है।

