जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अब एहसास हो गया है कि अगले विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अभी से विपक्ष की भूमिका निभाने की रिहर्सल करने लगे हैं।

सदन में अनर्गल बातें कर रहे सीएम सदन के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा हिमकेयर योजना को लेकर सदन में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिन्हें सुनना और बोलना भी समाज के लिए उचित नहीं है। हिमकेयर योजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।