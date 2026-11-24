जागरण संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला में रोबोटिक सर्जरी करवाना अब महंगा हो गया है। सामान्य वार्ड के मरीजों को इसके लिए 30 हजार के बजाय अब 60 हजार रुपये और निजी वार्ड के मरीजों को 50 हजार के बजाय 80 हजार रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा अस्पताल में एक्सरे की सुविधा भी अब सशुल्क होगी।



रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) ने रोबोटिक सर्जरी की नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। आरकेएस की कार्यकारी समिति की 23 अक्टूबर को हुई बैठक में रोबोटिक सर्जरी के शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

पुरानी दरों में संशोधन किया इसके बाद मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एवं आरकेएस सदस्य सचिव की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर पुरानी दरों में संशोधन किया गया है। सामान्य वार्ड के मरीजों के लिए रोबोटिक सर्जरी का शुल्क 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये और निजी वार्ड के मरीजों के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया है।