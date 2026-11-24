अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में अगले छह महीनों में 1000 नई बसें शामिल होने जा रही है। इनमें ई-बसों के अतिरिक्त डीजल वाली बसें भी शामिल हैं। इन बसों के आने से पहले ही निगम के बेड़े में मौजूद 366 बसें बाहर हो जाएगी। ये बसें 15 साल पुरानी व अपनी निर्धारित नौ लाख किमी की दूरी पूरी कर चुकी है।



निगम प्रबंधन ने प्रदेश के 31 डिपो में इन बसों को कंडम करने के लिए प्रस्तावित किया है। निगम के कुल बस बेड़े में 3071 बसें शामिल हैं। इनमें से 2521 बसें कार्यशील हैं और यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं।

वहीं, 182 बसें खराब होने के कारण मरम्मत के लिए भेजी है। इनके अतिरिक्त 366 बसों को कंडम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। दो बसें ऐसी हैं, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस तरह निगम के कुल बेड़े का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी कारण से नियमित परिचालन से बाहर है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस खरीद की प्रक्रिया चली है।

इन डिपो में कंडम होंगी बसें कंडम की जाने वाली प्रस्तावित बसों की संख्या में नालागढ़ डिपो सबसे आगे है। यहां 30 बसों को कंडम करने की योजना है। इस कारण यहां संकट हो सकता है। इसके अलावा ऊना में 28, रामपुर में 22, नगरोटा बगवां में 21 और धर्मशाला में 20 बसें इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा पालमपुर और पठानकोट में 19-19, मंडी में 18, देहरा में 17, बिलासपुर में 16 तथा हमीरपुर में 13 बसें कंडम करने का प्रस्ताव है।

अन्य डिपो में रोहड़ू, नाहन, सुंदरनगर और परवाणू में 12-12 बसें, जबकि ग्रामीण डिपो और कुल्लू में 11-11 बसें कंडम की जाएंगी। धर्मपुर में 10, सरकाघाट और बैजनाथ में नौ-नौ, शिमला लोकल और चंबा में सात-सात तथा तारादेवी-नेरवा और सोलन में छह-छह बसें प्रस्तावित हैं।